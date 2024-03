Psittacosi, allarme Oms: casi in aumento e 5 morti. Pregliasco: «Stiamo attenti». Cos'è il batterio che infetta gli uccelli (e l'uomo)

L'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha lanciato un alert per segnalare i rischi e fare il punto della situazione per quanto riguarda la psittacosi, un'infezione respiratoria causata dalla Chlamydophila psittaci (C. psittaci), legata a un batterio che infetta principalmente gli uccelli e che sta colpendo particolarmente in Ue, dove i casi nell'uomo sono in aumento e hanno portato anche a cinque morti.