Poliziotti arrestati per tortura a Verona, il racconto choc della vittima: «Mi hanno usato come straccio per pulire l'urina»

Cinque poliziotti arrestati a Verona. Le accuse sono diverse: tortura, lesioni aggravate, peculato, rifiuto e omissione di atti di ufficio e falso ideologico in atto pubblico. Un caso choc, aperto dalle testimonianze di alcune vittime. Tra queste, anche quella di Nicolae Daju, romeno di 56 anni, che ha svelato di essere stato «trascinato come uno straccio per pulire l'urina nella cella della Questura».

Cosa ha detto la vittima

L'uomo, intervistato da La Repubblica, ha raccontato dell'arresto e delle torture. «Mi trovavo al bar Primo Kilometro, in zona Fiera. Ero con un amico, stavamo bevendo una birra e un caffè. Improvvisamente è arrivata una macchina della polizia, sono scesi due agenti, sono venuti subito da noi. E ci hanno chiesto i documenti», dice. «Ma prima di farmi entrare all’interno mi hanno spruzzato in faccia lo spray urticante», sostiene. I poliziotti lo hanno fatto «senza motivo. Non avevo fatto niente».