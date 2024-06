Philippe Leroy, morto l'interprete del re di Elisa di Rivombrosa. Cinzia TH Torrini: «Ti ricordo con grande affetto». La fiction dei record

Philippe Leroy, nato a Parigi il 15 ottobre 1930, è morto a Roma sabato 1° giugno 2024 dopo una lunga malattia. Militare e attore francese. È noto per aver interpretato Yanez de Gomera nello sceneggiato "Sandokan" (1976) e Leonardo da Vinci in "La vita di Leonardo da Vinci" (1971). Era già stato apprezzato come coprotagonista accanto a Rossana Podestà nei film "Sette uomini d'oro" (1965) e "Il grande colpo dei 7 uomini d'oro" (1966). Nel 1997 ha interpretato un cameo nella serie "Noi siamo angeli", con Bud Spencer e Philip Michael Thomas, mentre nel 2008, 2009 e 2011 ha partecipato alla sesta e alla settima stagione di "Don Matteo" con Terence Hill, nel ruolo del vescovo.

Non molti ricordano la sua partecipazione alla celebre fiction Elisa di Rivombrosa, dove Leroy interpretò il sovrano che permise a Elisa Scalzi, interpretata da Vittoria Puccini, e al Conte Fabrizio Ristori (Alessandro Preziosi) di coronare il loro amore impossibile. Lei serva, lui nobile. Tutto sembrava perso, poi un colpo di scena inaspettato.

Il messaggio di Cinzia TH Torrini

Cinzia TH Torrini, regista di 19 episodi della fiction dal 2003 al 2005, ha ricordato l'attore scomparso sui social: «Philippe Leroy, il Re della prima stagione di Elisa di Rivombrosa ci ha lasciati. Ti ricordo con grande stima ed affetto insieme al pubblico di Rivombrosa. Rip». Tra le reazioni anche quella di Puccini, che ha ricondoviso il post di Torrini sui suoi social.