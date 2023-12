Medici in pensione a 72 anni (e non più 70), la proposta del Governo . I sindacati: «Un insulto alla categoria»

Pensioni dei medici. I medici dirigenti sanitari o docenti universitari potranno andare in pensione a 72 anni invece che a 70. È l'ultima novità della manovra di bilancio, spuntata all'ultimo minuto in un emendamento che il governo ha preparato d'accordo con la maggioranza e accogliendo anche le richieste di parte dell'opposizione. Per il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, si tratta di una «esigenza oggettiva» dettata, come per i medici di famiglia, da «una carenza di medici sul territorio notevole».