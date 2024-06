Pensioni, dall'Inps brutte notizie per i trentenni di oggi: dovranno lavorare fino a 70 anni (o anche oltre). La simulazione

Il simulatore Inps "Pensami" è stato aggiornato con le nuove regole della legge di Bilancio, e non mancano le sorprese, soprattutto per chi ha iniziato da poco tempo a lavorare, e si chiede se mai andrà in pensione e quanto potrà percepire. I risultati, soprattutto per i trentenni di oggi, non promettono bene.