Le pensioni delle donne valgono il 33% in meno rispetto a quelle degli uomini: i dati dell'Inps

Nei primi tre mesi del 2023 sono state liquidate 174.610 pensioni complessive con decorrenza nel trimestre con un importo medio di 1.111 euro al mese ma se per gli uomini l'importo medio è stato pari a 1.357 euro per le donne è stato di 904 euro, pari al 33,38% in meno.

Pensioni, i dati allarmanti dell'Inps

È quanto emerge dalle tabelle del Monitoraggio Inps sui flussi di pensionamento secondo il quale per le donne sono molto meno presenti le pensioni anticipate, quelle mediamente più alte, con 17.111 assegni a fronte di 34.472 per i maschi. Inoltre le pensioni anticipate per gli uomini valgono in media 2.043 euro al mese e per le donne 1.527 euro (-25,26%).