Pensioni, a luglio maxi aumenti (più arretrati). E nel 2024 saliranno ancora: cosa cambia fascia per fascia

Arrivano gli aumenti delle pensioni minime. A luglio via libera per l'assegno che riguarda 1,3 milioni di persone. Il ritardo di questa prima parte dell'anno è stata dovuta ai tempi tecnici per individuale la platea di riferimento. L'obiettivo, già spiegato nella Manovra 2023, è quello di «contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per il biennio». Ma di quanto saranno? I calcoli suggeriscono aumenti fino a 36 euro al mese.