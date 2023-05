Pechino Express, domani la finalissima. Federica Pellegrini ci sarà? Il suo destino in mano allo staff medico

Pechino Express, ci siamo: dopo ottomila km percorsi in tre Paesi (India, Malesia e Cambogia) domani giovedì 11 maggio termina l'edizione di quest'anno. La finale come di consueto sarà trasmessa in esclusiva su Sky Uno e in streaming su Now (sempre disponibile on demand). E in tanti si chiedono non solo chi vincerà: Federica Pellegrini, che si è fatta male a una caviglia in semifinale, parteciperà alla finale?

Federica Pellegrini, infortunio a Pechino Express: ci sarà nella finale? Un dettaglio spaventa i fan

