Pause troppo lunghe, licenziata: «Nessun avvertimento o richiamo nei mesi precedenti»

Una manager ha dovuto fare i conti con quello che può essere metaforicamente indicato, con incredibile precisione, come un fulmine a ciel sereno: un licenziamento in tronco senza che nessuno l'avesse avvertita o messa in allarme riguardo alcune problematiche relative ai mesi precedenti.

In un video di circa quattro minuti, Kenya Broadnax spiega di essere stata convocata per una riunione con i suoi capi, durante la quale le è stata presentata una lista relativa alle pause troppo lunghe fatte nel corso di tre mesi, con tanto di specifiche.