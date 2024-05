Patentino per cani, Roma come Milano: «Per adottare alcuni di loro servirà la certificazione». La lista dei "cani speciali"

Roma come Milano, per avere un certo di tipo di cani potrebbe servire il patentino. Il Comune di Roma ha aperto alla possibilità di un patentino per i cani speciali, ovvero quelle razze che richiedono una particolare attenzione nella gestione, per evitare di incorrere in episodi spiacevoli, come le aggressioni ai danni delle persone. A sollecitare il Campidoglio è stata l'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), che nelle scorse settimane ha invitato l'amministrazione a emulare il Comune di Milano.

«Introdurremo la norma nella delibera sulla tutela e sul benessere degli animali a cui stiamo lavorando», afferma il presidente della commissione Ambiente di Roma, Giammarco Palmieri del Partito democratico, interpellato da Agenzia Nova. Nel capoluogo lombardo, il regolamento per il benessere e la tutela degli animali, approvato nel 2020, ha stabilito che «chiunque acquisisce la proprietà o è conduttore di un cane appartenente alle razze» indicate «è tenuto a conseguire il patentino cane speciale» entro sei mesi dalla presa in carico dell'animale, pena una sanzione amministrativa. Il testo milanese è corredato da un elenco delle razze canine da ritenersi speciali.