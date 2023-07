Papa Francesco attacca oroscopo e cartomanti: «Solo superstizioni, non fatevi leggere la mano»

Oroscopo e cartomanti non possono essere un punto di riferimento per i cristiani. Lo ha ribadito oggi Papa Francesco, mettendo in guardia dalle superstizioni. All'Angelus, partendo dal Vangelo di oggi che parlava di un profeta, Papa Francesco ha detto: «C'è chi lo immagina come una sorta di mago che predice il futuro» ma «questa è un'idea superstiziosa».

