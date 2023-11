Paolo Troccola, operaio trovato morto a 57 anni: fermato il coinquilino ventenne. Mistero a Piacenza

È una vicenda complicata quella su cui stanno indagando i carabinieri e che riguarda la morte misteriosa di un operaio pugliese di 57 anni, Paolo Troccola, trovato morto dissanguato giovedì sera in un appartamento di Niviano, in Vatrebbia, in provincia di Piacenza. Per la sua morte è sospettato il suo coinquilino, un 21enne collega della vittima.

