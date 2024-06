Oroscopo Paolo Fox settimana dal 10 al 16 giugno: «Gemelli bene l’amore, Scorpione con la Luna in opposizione»

Oroscopo di Paolo Fox: come sarà la settimana dal 10 al 16 giugno 2024? Cosa si devono aspettare i 12 segni zodiacali? A rivelarlo è uno degli astrologi più famosi e seguiti d'Italia: Paolo Fox che si è espresso in merito ai prossimi sette giorni. Stando a quanto rivelato, i Gemelli potrebbero avere delle belle sorprese in amore, mentre chi è nato sotto il segno dello Scorpione dovrà fare attenzione alla Luna in opposizione. Ecco l'oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox estate 2024: Capricorno protetto dalle stelle, Bilancia attenzione all'amore. Previsioni e voti segno per segno