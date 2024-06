Elezioni Europee, pagelle voto: da Decaro a Vannacci recordman delle preferenze. Meloni raccoglie 2,4 milioni, come Berlusconi. Chi sale e chi scende

Elezioni Europee. Le preferenze ottenute dai candidati dei diversi partiti offrono come non mai una interessante analisi del voto complessivo, a partire dalle 2,4 milioni ottenute dalla premier Meloni nelle cinque circoscrizioni in cui ha corso o alle oltre 500mila incassate dal generale Vannacci in cinque circoscrizioni e al mezzo milione ottenute nella sola circoscrizione Sud di Antonio Decaro.

Quanto guadagna un europarlamentare? Ecco i nuovi stipendi di Ilaria Salis, Vannacci e degli altri neoeletti (e cosa faranno)