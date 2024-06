Oroscopo del weekend del 15 e 16 giugno, riflessione, coraggio e chiarimenti. Chi sale e chi scende

L'oroscopo del weekend di sabato 15 e domenica 16 giugno. Fine settimana introspettivo per i segni d'Acqua. Sole, Mercurio, Venere e Giove in Gemelli. Saturno e Nettuno in Pesci. Marte è in Toro. Plutone in Acquario. La Luna è nel segno della Bilancia. Il consiglio del weekend per tutti è: «Calma e coraggio».

Molti devono fermarsi a riflettere e rivedere i propri piani nel weekend. Non fatevi prendere dall'ansia ma agite con la dovuta tranquillità. Evitate i caffè, se possibile. I segni di Fuoco si sentono liberi di fare ciò che vogliono, mentre quelli di Terra rimangono pragmatici. I segni d'Aria cercano la pace. Quelli d'Acqua, invece, si dedicano alla riflessione interiore.

Le previsioni di Leggo per il weekend. Cosa succede ai segni di Fuoco, Terra, Aria e Acqua.