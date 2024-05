Oroscopo di venerdì 24 maggio, Venere entra in Gemelli e porta una ventata d'aria fresca in tutti i segni: chi sale e chi scende

L'oroscopo di venerdì 24 maggio 2024. Venere entra in Gemelli e porta un po' di amore per diversi segni (in particolare per i segni d'aria). Il Sole e Giove sono in Gemelli. Plutone è in Acquario. Mercurio, Venere, Giove e Urano sono in Toro. Marte è in Ariete. Saturno e Nettuno sono nei Pesci. La Luna è in Sagittario, fino a sabato 25 maggio.

Il consiglio del giorno per tutti è: «Aprite il vostro cuore all'amore». È un giorno buono per amare e molti segni potrebbero incontrare una persona speciale o passare una bella giornata insieme alla persona amata. Ma attenzione a quei segni che hanno il cuore arrugginito. Sono un po' confusi e hanno bisogno di riflettere. E la luna in Sagittario spinge a farlo. I segni di fuoco sono pieni di passione, mentre i segni di terra si stanno preparando per affrontare dei cambiamenti importanti. I segni d'aria sono ambizioni e segni d'acqua, invece, sono un po' giù di corda.

Le previsioni di leggo per venerdì 24 maggio 2024. Cosa succede ai segni di fuoco, terra, aria e acqua.