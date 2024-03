Le previsioni dell'oroscopo della settimana dal 4 al 10 marzo 2024 per quanto riguarda amore, lavoro e salute. La prima settimana di marzo rappresenta lo step giusto per ripartire, soprattutto se si considera il precoce passaggio di Mercurio in Ariete fin dai primi giorni del mese.

Venere porterà romanticismo e tenerezza nella vita di tutti i Segni zodiacali: per alcuni si tratterà di sentimentalismo eccessivo, ma Marte e Plutone in Acquario parlano anche di indipendenza e autonomia nelle relazioni.

L'oroscopo di Leggo per la settimana che va dal 4 al 10 marzo 2024.

Oroscopo della settimana, le previsioni segno per segno