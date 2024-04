Oroscopo della prossima settimana, buon compleanno Toro: «Terremoto astrale nel cielo». Chi sale e chi scende

L'Oroscopo della settimana dal 15 al 21 aprile 2024 è decisamente importante. Due grandi appuntamenti nei cieli. Il Sole esce dal segno dell'Ariete ed entra in quello del Toro. Un evento che riempie di energia i segni di Terra (Toro, Vergine e Capricorno). Allo stesso tempo Giove si congiunge con Urano nel segno del Toro. Il pianeta dell'espansione incontra quello della rivoluzione. Un transito che, quindi, porterà grandi cambiamenti. In molti sentiranno l'istinto di mettere in chiaro le cose e affermare i propri pensieri.

Le previsioni di Leggo per la settimana dal 15 al 21 aprile 2024.