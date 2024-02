Oroscopo, la Luna piena in Vergine chiude un ciclo mentre inizia una nuova stagione astrale. È il tempo dei Pesci

Giornate decisive nel cielo di molti segni. La Luna piena in Vergine il 24 febbraio 2024 chiude un ciclo iniziato circa sei mesi fa con la Luna nuova dello scorso 15 settembre. Il cielo dei prossimi giorni è molto importante anche perché inizia la stagione dei Pesci. L'ingresso del Sole in questo segno, seguito da Mercurio, apre una fase molto introspettiva, che, però, invita a non restare più attaccati al passato. Stelle che insomma ci avvicinano a una primavera di rinascita. Di seguito l'oroscopo delle prossime settimane di Leggo.