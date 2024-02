Oroscopo della settimana, le previsioni segno per segno

La settimana che va da lunedì 26 febbraio a domenica 3 marzo è astrologicamente molto movimentata, così come la precedente. Il traffico planetario in Pesci cambia le prospettive per molti segni. Soprattutto per i Gemelli e la Vergine. Tranquillità, invece, per il Capricorno e l'Acquario.

La Luna piena in Vergine sabato 24 febbraio 2024 chiude un ciclo iniziato circa sei mesi fa con la Luna nuova dello scorso 15 settembre. Il cielo dei prossimi giorni è molto importante anche perché inizia la stagione astrologica. Di seguito l'oroscopo di Leggo della settimana che va dal 24 febbraio al 2 marzo.