L'oroscopo della settimana dal 22 al 28 aprile è contraddistinto da un cielo interessante e promettente per i segni di terra (e non solo). La grande novità astrale è che Mercurio, giunto nel 15esimo grado dell'Ariete, non è più retrogrado: torna attivo dopo settimane di nebbia astrale per tutti i segni. Un altro evento degno di nota è la Luna piena nel segno dello Scorpione, che porterà tante novità per Cancro e Pesci).

Le previsioni di Leggo della settimana dal 22 al 28 aprile.