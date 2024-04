Oroscopo venerdì 12 aprile: chi sale e chi scende

Cielo variegato venerdì 12 aprile. Luna, Mercurio e Venere in Ariete. Nettuno è nei Pesci c​on Marte e Saturno. Urano e Giove sono in Toro. I segni di fuoco devono tenere l'attenzione alta sui loro obiettivi, altrimenti nonostante la buona posizione degli astri, rischiano di perdersi in litigi o promesse non mantenute. I segni di terra concentreranno la loro attenzione sui rapporti, in particolare quelli di amicizia. Giornata ideale per fare beneficenza. I segni d'aria e d'acqua sono super sensibili. Attenzione ai soldi.

