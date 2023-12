Oroscopo, i segni più fortunati a Natale e Capodanno. Qualcuno dovrà evitare colpi di testa

Le previsioni astrologiche di Natale 2023 e Capodanno 2024. Come saranno il 25 e il 31 dicembre? Stando a ciò che rivelano gli esperti, Ariete e Cancro riceveranno sorprese inaspettate, mentre Gemelli e Scorpione dovranno sopravvivere alle opposizioni astrologiche. Ma qual è la situazione dei pianeti? Il 25 dicembre Venere e Nettuno in sestile. Il 31 dicembre poi Giove torna a muoversi. Ecco l'oroscopo per le festività segno per segno di Leggo.