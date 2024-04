Oroscopo di domani, le previsioni di martedì 2 aprile: chi sale e chi scende

Le stelle per martedì 2 aprile 2024 parlano chiaro. Nei cieli si segnala congiuntura di Venere a Nettuno in Pesci. La Luna è in Capricorno. Sole e Mercurio sono in Ariete. Nei Pesci anche Marte e Saturno. Urano e Giove sono nel segno del Toro. Una giornata che, sulla spinta di Mercurio retrogrado, sa di riflessione e distacco dagli impegni quotidiani. Non mancheranno, quindi, stanchezza e discussioni. Un rientro dalle festività pasquali, per alcuni segni, più pesanti di altri.

I consigli di Leggo segno per segno della giornata del 2 aprile 2024 per i segni di fuoco, terra, aria e acqua.

Oroscopo Paolo Fox settimana dall'1 al 7 aprile: le previsioni segno per segno, chi sale e chi scende. La classifica