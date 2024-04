Oroscopo di domani 3 aprile: chi sale e chi scende

Le stelle per mercoledì 3 aprile 2024 parlano di una ripresa degli impegni e degli eventi per quasi tutti i segni. Nei cieli si segnala la congiuntura di Venere a Nettuno in Pesci. La Luna è in Acquario. Sole e Mercurio sono in Ariete. Nei Pesci anche Marte e Saturno. Urano e Giove sono nel segno del Toro. La prima settimana dopo Pasqua è per molti all'insegna del dinamismo e del darsi da fare. Bene l'amore e l'iniziativa sentimentale.

I consigli di Leggo per la giornata del 3 aprile 2024 per i segni di fuoco, terra, aria e acqua.

