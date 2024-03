Oroscopo della settimana dal 18 al 24 marzo, le previsioni segno per segno: «Pesci, godetevi Venere. Ariete baciati dal Sole»

I transiti planetari riservano molte sorprese per la settimana dal 18 al 24 marzo. Le stelle si fanno sentire per quanto riguarda l'umore di alcuni segni. La primavera, che sta arrivando così come il Sole in Ariete, scombussola lo zodiaco e porta tante novità per quasi tutti i segni. I Gemelli vorrebbero essere abbracciati e coccolati, mentre il Leone soffrirà un po' di nervosismo. Marte sfavorevole allo Scorpione porterà qualche discussione in più e il Capricorno sarà addolcito dalla presenza di Venere che renderà super romantici anche i Pesci.

Oroscopo, Mercurio e Sole in Ariete aprono la primavera: parte il Capodanno astrale. Le previsioni segno per segno

L'oroscopo di Leggo per la settimana dal 18 al 24 marzo.