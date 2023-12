Oroscopo 2024, le previsioni segno per segno nel lavoro: guadagni, cambiamenti e successo

Oroscopo 2024, quali saranno i segni più fortunati sul lavoro? Con l'arrivo del nuovo anno ci sono grandi cambiamenti per tutti. Il pianeta associato al denaro e al lavoro è Giove, che rimarrà nel segno del Toro fino a maggio, quando si sposterà nei Gemelli. Importanti per l'ambito economico anche Urano e Saturno. I movimenti di questi pianeti determineranno importanti cambiamenti per tutti i segni. Ecco tutte le previsioni.