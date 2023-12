Oroscopo 2024, le previsioni segno per segno in amore: tra matrimoni, caos e nuovi incontri

L'oroscopo e le previsioni segno per segno per l'amore nel 2024. Un rebus, con Venere, il pianeta all'amore, che quest'anno influenzerà alcuni segni più di altri. La particolarità dei moti di Venere è che sono veloci. In media 25 giorni. Quindi le influenze dirette, negative o positive, saranno brevi, ma non per questo non significative. Ecco cosa succederà segno per segno nel prossimo anno.