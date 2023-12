Oroscopo Paolo Fox 2024 a "I Fatti Vostri": le previsioni e i grafici segno per segno

L'Oroscopo 2024 in amore, lavoro e fortuna di Paolo Fox, il noto astrologo, che ospite a I Fatti Vostri, ha svelato le sue previsioni e i suoi grafici per il prossimo anno. Come sempre, ci saranno alcuni segni più fortunati di altri. Tutto dipende dagli spostamenti dei pianeti, in particolare da Saturno e Giove. Con Plutone che dopo anni cambia segno. Ecco l'oroscopo 2024 segno per segno.

Oroscopo 2024, i segni baciati dalla fortuna

Oroscopo 2024, le previsioni segno per segno nel lavoro

Oroscopo 2024, le previsioni segno per segno in amore

Ariete

Calma piatta nel vostro 2024, ma non sedetevi su un letto di rose, se vorrete ottenere delle soddisfazioni dovrete darvi da fare. Con nessun pianeta contro potete davvero mettervi in gioco, come è tipico del vostro segno. I primi mesi dell'anno saranno quelli cruciali. Ad aprile potrebbe accadere qualcosa di importante, soprattutto perché Venere sarà nel vostro segno. Picchi di fortuna e di amore a giugno. Tenetevi pronti.