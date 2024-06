Noemi Zanella, il papà Filippo: «Parla solo polacco, non andava a scuola. I parenti della mia ex hanno detto: "Non è finita qui"»

Ha rivisto la figlia Noemi dopo tre anni. Era la seconda metà del 2021 quando la piccola Noemi, che aveva 6 anni, dopo essere partita per la Polonia con la madre, aveva visto perdere le sue tracce: ora Filippo Zanella può tornare a sorridere, dopo tre anni di incubo. «Ritrovare Noemi è stata una gioia, la fine di in incubo. Pagato al prezzo di momenti drammatici», ha detto al Corriere della Sera. «I familiari polacchi della mia ex compagna hanno giurato che non è finita qui», ha aggiunto.

Zanella parte parlando della lettera ricevuta da ignoti: «Era spedita con posta prioritaria, scritta in un italiano imperfetto. Chi l'ha mandata è un polacco, sicuramente, supponiamo che si tratti di un parroco o di qualcuno che fa riferimento ad associazioni come la Caritas. Ci ha detto che nostra figlia e sua madre si trovavano a Rzeszòw, ai confini con Ucraina e Bielorussia. In un condominio che sembra un alveare, che conta 300 appartamenti». Zanella racconta quei momenti non facili: «Avremmo voluto portare a termine le procedure in maniera tranquilla entrando con permesso in casa e spiegando ogni passaggio. Solo che quando qualche agente della Polizia ha scoperto che noi, insieme al curatore incaricato dal giudice, al colonnello Maraffa e al console Miriam Peluffo eravamo in arrivo, ha avvertito la madre che è scappata».