Noa, appello della mamma malata terminale per la liberazione della 25enne rapita da Hamas: «Voglio abbracciarla prima che sia troppo tardi»

«Il mio solo desiderio è abbracciare mia figlia prima che non mi sia più possibile»: è lo struggente messaggio di Liora Argamani, madre di Noa, la ragazza rapita durante il rave nel deserto del 7 ottobre In Israele, 25enne che tutto il mondo ha visto nel video postato da Hamas mentre veniva portata via in moto dai terroristi, con le braccia protese verso il fidanzato spinto da un miliziano, ment6re le puntavano contro un kalashnikov.

L'appello

La mamma di Noa, Liora Argamani, ha un cancro al cervello al quarto stadio, nel suo appello ha implorato Hamas di liberare la figlia per poterla rivedere prima che sia troppo tardi.