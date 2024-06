Natisone, Patrizia «potrebbe aver parlato con più operatori»: le indagini sul coordinamento dei soccorsi

Indagini in corso sulla tragedia del Natisone che ha scosso il Paese intero in cui hanno perso la vita due ragazze, Patrizia e Bianca, mentre il corpo di Cristian ancora non si trova. La rabbia del fratello è ancora tanta, I soccorrittori potevano fare di più? E le persone che hanno girato il video? Gli interrogativi sono ancora tanti. Uno dei prossimi passaggi della Procura di Udine sulla morte di Patrizia e Bianca e sulla scomparsa di Cristian mirerà a chiarire quanti operatori del Numero Unico per le Emergenze 112 abbiano interagito al telefono con Patrizia. La ragazza telefonò quattro volte al numero unico ma il secondo tentativo fallì perché la linea cadde praticamente subito e non ci fu contatto tra richiedente e operatore.