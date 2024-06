Natisone, il cellulare di Patrizia funziona ancora: «Incastrato tra le rocce, squillava sott'acqua». La verità da foto, video e messaggi

Il cellulare di Patrizia Cormos, quello da cui è stato lanciato l'allarme, era ancora acceso dentro la sua borsetta. Ora la speranza degli inquirenti è che si possa recuperare totalmente il contenuto per avere nuovi dettagli utili alle indagini dei carabinieri di Udine. I militari sperano di riuscire a risalire a video, fotografie e soprattutto ai messaggi di quella tragica giornata al fiume Natisone (31 maggio scorso) in cui Patrizia e Bianca hanno perso la vita. Materiale fondamentale per il caso giudiziario. Nel frattempo, continuano le ricerche di Cristian, ma le speranze di trovarlo vivo sono pressoché nulle.



Natisone, il gesto da eroe del pompiere: si tuffa per salvare i tre giovani abbracciati, ma non ci riesce VIDEO