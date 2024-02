Uomo armato si barrica sul balcone di casa nel quartiere San Giovanni a Teduccio, periferia est di Napoli. Poi ha cominciato a sparare in aria con la pistola. Sul posto è arrivata la polizia, che ha interdetto l'area per garantire un perimetro di sicurezza. Non ancora chiare le ragioni che hanno portato l'uomo a compiere questo gesto. Si teme per la moglie.