Mutui, tassi sempre più alle stelle: famiglie in ginocchio, saltano le rate. Ecco quando (forse) scenderanno

I tassi sui mutui salgono ancora. La Banca d'Italia scatta una foto dei nuovi dati mentre arrivano indicazioni che chi si è indebitato con un tasso variabile inizia a faticare: per questo circa 200mila famiglie hanno saltato i pagamenti di almeno una rata.

Ad ottobre - calcola l'istituto guidato da Fabio Panetta - i tassi di interesse sui prestiti erogati alle famiglie per l'acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (tasso annuale effettivo globale, Taeg) sono saliti al 4,72% dal 4,65% di settembre. E sono scesi, anche se di poco, sul credito al consumo: il Taeg sulle nuove erogazioni di credito si è collocato al 10,46% dal 10,52 nel mese precedente.

In compenso si adeguano anche i tassi passivi riconosciuti sui depositi, cioè quelli che pagano le banche ai correntisti, passati dallo 0,89% del mese precedente allo 0,92% di ottobre. Tradotto: comprare casa è proibitivo, gli interessi per altre spese sono altissimi (anche se in lieve calo), le banche pagano a chi deposita denaro poco meno dell'1% di interessi.