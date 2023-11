Morgan sarà licenziato da X Factor? Dopo i rumor dei giorni scorsi, si aspetta ancora una presa di posizione ufficiale da parte della programma. Dai vertici, a due giorni dal nuovo live, non sono arrivate indicazioni, in un senso o nell'altro. Nel daily (il riassunto quotidiano dal loft dove i ragazzi preparano la puntata), al momento, Morgan non si vede. Possibile, dunque, che una novità importante arriverà già in giornata.