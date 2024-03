«Smog a Milano, periferie più inquinate del centro città: raddoppiati i tassi di decesso»

Recentemente l'allarme, ora arrivano le conferme. Più in periferia, meno al centro: la concentrazione dell'inquinamento è maggiore rispetto al passato nelle aree periferiche delle città rispetto a quelle centrali, e questo sta comportando un aumento considerevole dei decessi tra i residenti, visto che i quartieri limitrofi a quelli centrali sono in media anche quelli più popolati soprattutto tra gli over 65. I tassi di decesso nelle aree periferiche sono in particolare raddoppiati. Con Milano caso esemplare dei grandi centri urbani italiani dove in media sono più alti fino al 60% nei quartieri lontani dal centro con meno verde, ad alta densità di traffico di traffico e di abitanti over 65.