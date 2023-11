Meteo, vortice di bassa pressione nel weekend: temperature in calo, forti temporali e correnti di aria fredda su tutta la Penisola

In arrivo il vortice di bassa pressione in prossimità della Bretagna che sarà l'artefice del peggioramento atteso sull'Italia tra la seconda parte della giornata odierna e quella di venerdì. Avrà dunque effetti molto contenuti sul nostro territorio e nemmeno ovunque visto che le regioni settentrionali e buona parte di quelle centrali resteranno sottovento. Più significativa rispetto ai fenomeni sarà la ventilazione, attesa forte dai quadranti occidentali e di Maestrale e il calo termico che si avvertirà dopo il passaggio del fronte.

Le previsioni di giovedì 16 novembre

Secondo 3bmeteo, cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi e deboli piogge nel pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 0.3mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3350m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.