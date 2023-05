Meteo, weekend con allerta ma da lunedì cambia tutto: Zefiro porta l'estate, temperature fino a 29°

Fine settimana bagnato e con allerta meteo, ma da lunedì tutto cambierà grazie all'anticlone Zefiro, che farà salire le temperature improvvisamente raggiungendo anche i 29°. Secondo le previsioni degli esperti di 3BMeteo, il vortice mediterraneo e le annesse perturbazioni che nel weekend impegneranno gran parte d'Italia manterranno le temperature basse, inferiori alle medie soprattutto nei valori diurni, per lo scarso soleggiamento. In particolare sabato si noterà un calo termico anche al Sud peninsulare, parte del quale si ritroverà alle prese con condizioni di maltempo anche intenso. I valori più bassi sono attesi al Nordovest, anch'esso alle prese con piogge abbondanti e valori diurni non oltre i 12°C sulla pianura cuneese, 14°C sul Torinese.

