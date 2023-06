Meteo, previsioni estate 2023: «Ondate di calore asfissiante e temperature record fino a 46 gradi». Allarme degli esperti

Meteo, come sarà l'estate 2023 alle porte? Le previsioni degli esperti. C’è il rischio di un’ondata di calore in Italia, con valori che potrebbero essere da record storico per molte aree del nostro Paese. Sarà un caldo fulmineo che potrebbe richiamare masse d’aria tali da produrre temporali anche di forte intensità, con il rischio di precipitazioni devastanti nel Nord Italia.

A fare il punto della situazione è Ener2Crowd.com, la piattaforma ed app numero uno in Italia per gli investimenti green, basandosi sui dati della World Meteorological Organization. Moltissimi centri urbani potrebbero toccare i 45°C e queste non sono fantasie meteo ma previsioni prospettate da modelli matematici autorevoli, seppure soggetti a margini di errore non pienamente definibili a causa dell’estremità delle situazioni attese.