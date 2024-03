Meteo, maltempo fino a Pasquetta: cielo giallo e punte di 30° al Sud. Allerta per nubifragi e valanghe al Nord. Le previsioni

Pasqua e Pasquetta decisamente bagnate. Arriva, infatti, una forte ondata di maltempo su tutta Italia che spaccherà in due la Penisola. Tempo decisamente brutto al Nord, dove si segnalano scenari di allerta in Lombardia, Piemonte, Veneto e Valle d'Aosta. La vasta area perturbata presente sull'Europa occidentale, in graduale avvicinamento sul nostro Paese porta precipitazioni abbondanti sul Nord-Ovest ed un generale rinforzo della ventilazione meridionale che sarà più significativa all'estremo Sud. Una Pasqua, quindi, nel segno dello Scirocco, il vento caldo proveniente da Sud-Est che colorerà di giallo il cielo. «È in arrivo un imponente carico di pulviscolo, proveniente dal deserto del Sahara sull'Italia e sull'Europa» dice all'Adnkronos il tecnico meteorologo Mattia Gussoni, annunciando l'arrivo di sabbia sahariana sui nostri cieli. Previsto «maltempo, durante il weekend di Pasqua, per l'effetto del passaggio di un ciclone in discesa dal Nord Atlantico. Nel corso della prossima settimana poi il tempo si stabilizzerà e ci sarà un minor richiamo di correnti da Sud».

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d'intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse.