Meteo, grandine e caldo africano spaccano l'Italia. Clima ai poli opposti, ma da giovedì l'anticiclone cambia tutto

L'Italia del meteo è spaccata. Mentre il Sud si trova a fare i conti con la prima ondata di caldo africano, con picchi fino a 40 gradi, al Nord le condizioni sono ugualmente estreme ma nel senso opposto: forti temporali, nubifragi e grandine portati dall'anticiclone delle Azzorre. I due poli si opporranno almeno fino a giovedì, quando, secondo le previsioni degli esperti di 3BMeteo, anche al Sud le temperature torneranno a essere miti.

Quella attuale è una situazione molto anomala per giugno, che penalizza fortemente anche le nostre regioni settentrionali particolarmente esposte a contrasti termici elevati stante una massa d'aria più calda di matrice africana che affluisce sul Mediterraneo. Sono tutti ingredienti per avere forti temporali con nubifragi e grandinate. Da stasera e fino a tutta la giornata di mercoledì il rischio sarà elevato su molte zone del Nord con accumuli che tra Lombardia e Triveneto potrebbero superare nelle 24h la soglia degli 80/100mm, poi nella giornata di giovedì toccherà anche al Centro. In una botte di ferro il Sud che beneficia di una ampia circolazione anticiclonica a matrice calda con temperature da luglio inoltrato. Vediamo che cosa si prevede fino a venerdì.