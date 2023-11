Nevicate in arrivo sull'Italia, possibili anche a Milano: «Freddo artico, valori termici record». Forti piogge in Liguria, Toscana e Campania

Novembre si chiude con una forte ondata di maltempo: arriva sull'Italia il freddo polare. Un inizio di dicembre tipicamente natalizio. Con la seconda perturbazione della settimana, tempo in peggioramento al Nord e poi sul Centro tirrenico e la Campania. Attese piogge e nevicate copiose su Alpi e Prealpi, con fiocchi a quote collinari su Piemonte, alta Lombardia e in pianura in Piemonte. La perturbazione toccherà anche la Toscana settentrionaleil Friuli-Venezia Giulia.

Le previsioni delle prossime ore

Il freddo polare, che sta imperversando sul centro Europa, arriverà al nord Italia portando abbondanti nevicate sulle Alpi. È quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. Nelle prossime ore e poi tra giovedì 30 novembre e venerdì 1° dicembre troveremo tante precipitazioni nevose sulle Alpi e qualche fiocco al nordovest in pianura e possibili nubifragi tra Liguria di Levante ed Alta Toscana. Un altro periodo perturbato con allerta per possibili piene fluviali.