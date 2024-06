Meteo, arriva il caldo afoso: temperature record nel weekend, previsti i primi 40 gradi della stagione. Maggio 2024 il mese più caldo di sempre

Arriva il caldo afoso e milioni di italiani temono le alte temperature che si presenteranno nella nostra Penisola. Come riporta 3bmeteo, l'anticiclone africano ha iniziato ad espandersi dal Nord Africa verso l'Italia e raggiungerà il culmine proprio durante il secondo weekend di giugno, portando condizioni estive e in prevalenza stabili praticamente su tutto lo Stivale.



Tuttavia si dovranno fare i conti con alcuni disturbi, rappresentati dalla consueta variabilità diurna che interesserà le zone alpine sabato, responsabile di qualche rovescio o breve temporale. Sul resto d'Italia il sole dominerà la scena e sarà soltanto offuscato da sottili velature in scorrimento tra Val Padana, Liguria, Toscana e Sardegna.



I picchi raggiungeranno i 40°/41°, ma non in tutte le regioni dello Stivale.