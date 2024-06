Anticiclone Scipione, ecco il primo assaggio d'estate: temperature fino a 40 gradi. Quando arriva e quanto durerà

L'Anticiclone nordafricano ribattezzato "Scipione" dai metereologi sta per arrivare sull'Italia. Porterà con sé il primo vero assaggio d'estate dell'anno, con temperature che in alcuni punti toccheranno anche i 40 gradi.

Arriva l'estate

Come riporta 3BMeteo, nei prossimi giorni la pressione tornerà gradualmente a rinforzare sul Mediterraneo centrale e sull'Italia. Tuttavia fino a mercoledì lo Stivale rimarrà esposto ad una blanda circolazione di correnti occidentali, ancora in grado di accendere una certa instabilità diurna sulle zone di montagna, in particolare su quelle alpine.

Altrove invece sarà la stabilità atmosferica a prevalere, con temperature che inizieranno ad aumentare un po' dappertutto, seppur senza eccessi. Da giovedì invece l'anticiclone riceverà un'ulteriore spinta dalle latitudini afro-mediterranee verso nord, posizionandosi sull'Italia e aprendo una fase stabile e con temperature in aumento più marcato e proiettate verso valori sempre più estivi.