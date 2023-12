Meteo, ultime ore di maltempo. Poi arriva l'anticiclone: freddo in pianura e caldo anomalo in montagna

Ultime ore di maltempo sull’Italia, per l’avvicinamento imminente del Gobbo di Algeri, l’anticiclone subdolo che porterà sia freddo in pianura al Nord, sia condizioni di caldo anomalo in montagna (specie sulle Alpi) ed al Centro-Sud per almeno cinque o sette giorni

Alimentato da aria fredda in discesa dal Nord Europa un vortice si è approfondito nelle ultime ore sulle regioni centro-meridionali, dando luogo a una crescente instabilità sul versante adriatico e al Sud. Condizioni stabili - fa sapere 3bmeteo - invece al Nord e sulle regioni tirreniche, dove inizia la rimonta di un campo di alta pressione dall'Europa occidentale.