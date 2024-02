Messina Denaro, il boss «più ricercato d'Italia» sotto casa dei familiari prima dell'arresto: i nuovi dettagli sulla latitanza

Emergono nuovi dettagli sulla latitanza di Matteo Messina Denaro, uno tra i boss più ricercati della storia d'Italia. Amante delle donne, delle auto sportive, del lusso. Matteo Messina Denaro era l'ultimo padrino di Cosa nostra, arrestato il 16 gennaio del 2023 dopo una latitanza durata 30 anni e morto il 25 settembre dello stesso anno.



Il 29 dicembre 2022, 18 giorni prima che i carabinieri del Ros lo arrestassero mettendo fine alla sua trentennale latitanza, Matteo Messina Denaro passeggiava in auto per le strade del suo paese, Castelvetrano, rallentando davanti casa delle sorelle e della ex compagna, la madre di sua figlia Lorenza, sperando di vederle almeno da lontano.

L'arresto dei figli dell'autista

È l'ultimo capitolo di un racconto sempre più sorprendente sulla vita di Messina Denaro, il boss che si muoveva serenamente con la sua Giulietta nel suo territorio e si intratteneva in cene, pranzi e compleanni con i suoi favoreggiatori. Come Vincenzo e Antonino Luppino, figli dell'imprenditore che accompagnò il boss nella clinica dove fu catturato i 16 gennaio dell'anno scorso e che con lui finì in manette.