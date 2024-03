Giorgia Meloni incontra Joe Biden allo Studio Ovale: «Felice di essere qui, ti aspettiamo in Puglia». Cosa si sono detti

«Sono contento che Giorgia (Meloni, ndr.) sia tornata, abbiamo molto di cui discutere». Così il presidente degli Stati Uniti Joe Biden durante il suo incontro con lo Studio Ovale. «Non vedo l'ora di ospitarti in Puglia a giugno per il summit dei leader del G7», ha detto la premier, che è in visita negli Stati Uniti. Tanti i temi sul tavolo del vertice Italia Stati Uniti alla Casa Bianca. Guerra, partnership strategiche e prospettive future. «L'Italia – sottolinea Meloni – sta lavorando a una soluzione a due Stati» nella guerra a Gaza, tra Hamas e Israele.