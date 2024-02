Meghan Markle, il look esagerato: circa 10mila euro tra cappotto in cachemire e borsa per un pranzo con un'amica

Se la cognata Kate Middleton è stata ribattezzata "principessa low cost", lo stesso non si può dire per Meghan Markle che, al contrario, ci ha sempre abituato ad outfit super costosi. L'ultimo look lo ha sfoggiato nelle soleggiate strade di Los Angeles dove giovedì si è data appuntamento a pranzo con la sua designer di abiti da sposa, Clare Waight Keller, ex direttrice artistica della casa di moda Givenchy responsabile dell'abito da sposa di Meghan.