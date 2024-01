Medici e operatori sanitari in fuga dall'Italia: il 60% dei professionisti si è trasferito in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Qatar

Medici e operatori sanitari italiani in fuga all'estero. Il Quotidiano Sanità scrive che il 60% dei medici si è diretto in Medio Oriente: sono circa 6mila i professionisti sanitari che sono già volati all'estero nel 2023. Un esodo significativo che sottolinea come i Paesi del Golfo, dopo aver ingaggiato calciatori dall'Europa, mirino a strutturare la propria società con le eccellenze e l'esperienza del Vecchio Continente.

SOS medici e operatori sanitari

«Ci lasciamo alle spalle un 2023 che ha rappresentato l'anno dei record, e non è certo una buona notizia, per le richieste di professionisti della sanità decisi a lasciare l'Italia» - sottolinea Foad Aodi, fondatore e presidente dell'Amsi - «Siamo di fronte ad un vero e proprio vento di malcontento che soffia fortissimo sul nostro Paese. Più di 6mila sono le richieste arrivate all'Amsi, l'Associazione medici stranieri, solo negli ultimi 12 mesi. Negli ultimi 5 anni in Italia avevamo registrato un picco di richieste di circa il 30%. Si è poi arrivati al 40% tra maggio e settembre scorsi».